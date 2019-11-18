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Naomi Campbell Meghan Markle’a destek verdi ‘Bravo’
Naomi Campbell Meghan Markle’a destek verdi ‘Bravo’
Naomi Campbell, İngiliz medyasıyla başı dertte olan Sussex Düşesi Meghan Markle'a destek çıktı ve basına açtığı davadan dolayı 'Bravo' dedi...
Yaşam 18 Kasım 2019 - 11:40

Süpermodel Naomi Campbell da Meghan Markle’a destek verdi. İngiliz basının Meghan’a karşı yürüttüğü medya baskısından rahatsız olan ve “Bununla nasıl başa çıktığını bilmiyorum” diyen 49 yaşındaki model, Düşes’i savundu.

Naomi Campbell

Meghan Markle’ın babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye dava açmasını destekleyen Campbell, “Bravo… Kendini savunmak için harekete geçmesine gerçekten sevindim” dedi.

Meghan Markle

Sussex Düşesi’ne daha önce de İngiltere'de farklı partilerden 72 kadın milletvekili, Markle'a karşı yürütülen medya baskısına itirazlarını dile getiren bir açık mektup yayımlamıştı.

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