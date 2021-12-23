Oscar Wilde’ın Chelsea’deki evi İngiltere’nin en pahalı caddesinde

Yeni bir analize göre; ünlü oyun yazarı Oscar Wilde, Ciddi Olmanın Önemi'ni yazdığı sırada yaşadığı Chelsea Caddesi'nde ev fiyatları ortalama 30 milyon sterlin ile (490 milyon lira) İngiltere ve Galler'deki en pahalı yer oldu.

Sozcu.com.tr

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Halifax’ın araştırmasına göre, Tedworth Meydanı’ndan Thames Nehri’ne kadar uzanan Royal Borough Kensington ve Chelsea’deki Tite Caddesi’ndeki evlerin değeri ortalama 28,9 milyon sterlin (483 milyon lira). Bu bölgede yaşamış isimlerden biri de Oscar Wilde…

Wilde, 1885’ten eşcinsellik nedeniyle tutuklandığı 1895’e kadar beş katlı, kırmızı tuğlalı, teraslı bir şehir evi olan No 34’te yaşamıştı.

Banka, bu yıl Ocak 2016’dan eylüle kadar olan satışlara ilişkin tapu sicili verilerine dayalı ortalama fiyatları hesapladı. Daha önce yıllık tabloyu oluşturan Kensington Sarayı Bahçeleri gibi bazı pahalı caddeler, muhtemelen son yıllarda mülklerin çok az el değiştirmesi nedeniyle ilk ona giremedi. Ayrıca İskoçya da araştırmaya dahil edilmedi.

İngiltere ve Galler’in en pahalı on caddesinin tümü Londra’da, dördü Royal Borough of Kensington ve Chelsea’de.

Londra dışındaki en pahalı cadde ise evlerin fiyatlarının ortalama 7,1 milyon sterlin olduğu South Ridge… Bu bölgenin sakinleri arasında John Lennon, Ringo Starr, Elton John ve Tom Jones gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Halifax’ın ipotek müdürü Esther Dijkstra şunları söyledi: “Londra’nın İngiltere’deki en pahalı on cadde üzerindeki hakimiyeti, en ünlü yolların bazılarında ortalama 19 milyon sterlinlik emlak fiyatlarıyla devam ediyor. Güneydoğunun en pahalı caddelerindeki evler size yaklaşık 5,5 milyon sterlin değerinde. Ancak Londra’daki evler bu yıl diğer bölgelerle aynı astronomik yükselişi yaşamadı.”

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