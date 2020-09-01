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Tayland Kralı’ndan ‘resmi metresine’ af! Hapisten çıkıp corona haremine girdi
Tayland Kralı’ndan ‘resmi metresine’ af! Hapisten çıkıp corona haremine girdi
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi metresini affederek Almanya'daki haremine aldı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 1 Eylül 2020 - 09:44

Attığı her adımı olay yaratan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine sıra dışı bir hamleyle gündemde.

Vajiralongkorn 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi metresi’ Sineenat Wongvajirapakd’iyi affetti. Kral Vajiralongkorn, serbest bıraktırdığı sevgilisini Almanya’daki haremine çağırdı.

Sineenat Wongvajirapakd.

Alman basını, Sineenat Wongvajirapakd’inin özel uçakla Almanya’ya getirildiğini öne sürdü.

6 AYDIR 20 KADINLA ALMANYA’DA

Kral Vajiralongkorn, dördüncü eşi Suthida’yı Kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat’ın ‘resmi metresi’ olduğunu açıklamıştı.

Kral, daha sonra sevgilisini sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş ve hapse attırmıştı.

Kral Vajiralongkorn ve Sineenat Wongvajirapakd.

67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn, corona virüsü salgını sürecinde Bavyera'daki Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattı. Vajiralongkorn Mart ayından bu yana otelde 20 kadınla birlikte karantinaya girdi.

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Son güncelleme: 09:47 - 01.09.2020