FENERBAHÇE’DE sergilenen futbol ve takım içi krizler, Teknik Direktör İsmail Kartal’a duyulan inancı sarstı. Henüz sezon başı olmasına rağmen tartışılan isim haline gelen İsmail Kartal’ın kredisi tükenmek üzere. Sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki kritik maçlarda alınacak sonuçlara ve sahadaki futbola göre teknik heyet konusunda yeni bir yol haritası çizecek. İşte daha sezon başında Kartal’ı bu noktaya getiren sebepler:

TAKIMDAKİ FİZİKSEL TAKTİKSEL ÇÖKÜŞ

OYUNCULARIN kondisyon eksikliği nedeniyle takım ön alan baskısı yapamıyor. Oyun sistemi hâlâ oturmazken, hücumlar organize ataklar yerine sadece bireysel becerilere kalıyor. Savunma her maçta açık veriyor.

SÜREKLİ BAHANE ARAYIŞI KIZDIRIYOR

KARTAL’IN maç sonlarında öz eleştiri yapmak yerine sürekli kendini savunması, farklı gerekçeler üretmesi ve faturayı oyunculara kesmesi yönetimi rahatsız ediyor.

ASENSİO İLE YAŞANAN KRİZ

İSPANYOL yıldız Asensio ile teknik heyet arasındaki bağlar koptu. Sürekli oyundan ilk çıkarılan isim olmaktan ve Lyon maçında yedek kulübesine çekilmekten rahatsız olan yıldız oyuncunun mutsuzluğu artık gizlenemiyor.