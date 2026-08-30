Inter Miami, CF Montreal'i 7-1 yenerek MLS'te lider Nashville'in 10 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. 39 yaşındaki Lionel Messi, maçta 4 gol ve 1 asistle dikkat çekti. 19 maçta 18 gol! Messi, 52. ve 83. dakikalarda attığı gollerin yanı sıra 90+6. dakikada da fileleri havalandırdı. 80. dakikada Luis Suarez'in golünün asistini yapan Arjantinli yıldız, 40. dakikada kullandığı frikikte rakip kaleci Luca Petrasso'nun kendine gol atmasını sağladı. Bu gol daha sonra Arjantinli yıldıza yazıldı. Bu sezon MLS'te 19 maçta forma giyen Messi, gol sayısını 18'e, asist sayısını ise 9'a çıkardı.

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