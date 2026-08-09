Kariyerini Porto'da sürdüren A Milli Takım'ın golcü ismi Deniz Gül, Portekiz'de yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Futbolcunun ikamet ettiği evin hırsızların hedefi olduğu aktarıldı.

Portekiz basınından CNN Portugal'ın aktardığı bilgilere göre, futbolcunun evinde düzenlenen soygunla ilgili Portekiz polisi tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Polis, hırsızların özellikle değerli saatleri ve mücevherleri hedef aldığını tespit etti.

Yapılan ilk incelemelere göre evden çalınan eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 250 bin euroyu bulduğu ifade edildi.