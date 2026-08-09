Brezilya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Coritiba, 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında ise uzun süre akıllardan çıkmayacak olay yaşandı.
Coritibalı oyuncu Jacy Maranhao, ikinci yarının başında takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün sevincini yaşamak için kale arkasındaki reklam panolarının üstünden atlayan Jacy, soyunma odası tüneline düştü.
Olayın ardından sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi Coritiba, müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.