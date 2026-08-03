Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışların Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ordu'nun doğal güzellikleri ve turizm potansiyelinin yarışlar sayesinde uluslararası arenaya taşınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar, profesyonel kıta takımları, milli takımlar ve kulüp takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcular, yarışlarda elde edecekleri derecelerle UCI dünya sıralamasında puan kazanırken organizasyonlar, uluslararası bisiklet takviminin önemli yarışları arasında yer alacak." Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun son yıllarda hayata geçirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin yükselen marka şehirlerinden biri haline geldiğini belirtti. Uluslararası bisiklet yarışlarının kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin dünya vitrininde tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını aktaran Güler, "İlk yarış, 15 Ağustos'ta Altınordu ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayacak ve 95,7 kilometrelik parkurun sonunda Mesudiye Keyfalan Yaylası'nda sona erecek. İkinci yarış ise 16 Ağustos'ta Atatürk Caddesi'nden başlayarak Aybastı Perşembe Yaylası'nda sona erecek. 112 kilometrelik yarış, Ordu'nun sahilinden eşsiz yayla coğrafyasına uzanan, 19 ilçenin doğal, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturan kapsamlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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