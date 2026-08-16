Vogue'de yer alan haberde; Portekizli süper yıldız, sezon sonunu işaret ederek "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım." ifadelerini kullandı.

Futbol sonrası ne yapacağını söyleyen Ronaldo, "O kadar çok meşgulüm ki, tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir, zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız. Ayrıca daha çok eğlenmek, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padel oynamak ve kazandığım şeylerin, birlikte kazandığımız şeylerin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık." dedi.