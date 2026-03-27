ULUSLARARASI Tiyatro Enstitüsü (ITI) koordinasyonunda dünya genelinde kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayınlanan bildirilerde savaşlara, toplumsal sorunlara ve tiyatronun gücüne dikkat çekildi. Bu yıl uluslararası bildiriyi dünyaca ünlü aktör ve tiyatrocu Willem Dafoe yazarken, ulusal bildiriyi sahne tasarımcısı Metin Deniz kaleme aldı.

ULUSAL bildiriyi kaleme alan usta sahne tasarımcısı ve yönetmen Metin Deniz, sanatın barışçı etkisine dikkat çekti. Deniz, özetle şunları söyledi: “

Sanat ve savaş birbirine karşıdır. İnsan da (insan olan) savaşa karşıdır. İnsan sanatı sever, sanata düşkündür. İnsan sanat için vardır. İnsansız sanat olmaz, sanatı olmayan bir toplum da olmaz. Tiyatro her zaman insanı sorgular. İnsandan aldığını insana verir. Sahnelenen her şey insanın kendi gerçeğidir. Kısaca, zaman içinde sanat savaşı döver.”

BUGÜN OYUNLAR ÜCRETSiZ

İBB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenecek birçok oyun, bugün ücretsiz izlenebilecek. “Haramiler”, “Cadı Kazanı”, “Fosforlu Cevriye” ve “Köpek Kalbi” gibi farklı dönem ve tarzlardan oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sadece klasikler değil, modern metinler de sahnede olacak. Kültür merkezlerinde de tablo aynı... “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “1984 Büyük Gözaltı” ve “Cumhuriyetin Dört Kadını” gibi oyunlar yine ücretsiz olarak sahnelenecek. Saat 20.00’debaşlayacak bu oyunlar, kentin farklı ilçelerine yayılmış durumda.

‘Yerinde İzle’ bugün başlıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İstanbul’un tiyatrolarıyla ‘Yerinde İzle: Tiyatrolara Destek”’ adlı yeni bir iş birliğİ programını hayata geçiriyor.

Bugün başlayacak olan program kapsamında, sahnesi olan tiyatrolar oyunlarını sezonda bir kez “kendi sahnelerinde”

İBB Kültür katkısı ile sahnelecek, İBB Kültür’ün etkinlik programında yer alacak. Böylece tiyatro topluluklarına sahne kirası desteği sunulurken, sanatseverler de oyunu ücretsiz izleme olanağı bulacak.

Asmalı Sahne, İkinci Kat, Terapi Sahne, Altkat Sanat Sahnesi, Samimi Tiyatro Sahnesi, Kats Sahne ve Şişli Tiyatrosu'nda sahnelecek oyun programı

DİJİTALLEŞMEYE KARŞI SAHNE

ITI tarafından bu yılın sözcüsü seçilen dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Willem Dafoe, bildirisinde teknolojinin insanı yalnızlaştıran yapısına dikkat çekti. Sosyal ağların bağlantı vaat etmesine rağmen insanları birbirinden kopardığını savunan Dafoe, tiyatronun sunduğu “gerçek zamanlı paylaşım” deneyimine vurgu yaptı. Dafoe, “İnternet sorular sorabilir ama tiyatronun yarattığı o hayret duygusunu asla yakalayamaz. Sosyal ve politik açıdan tiyatro, kendimizi ve dünyayı anlamamız için hiç bu kadar önemli ve hayati olmamıştı.” diyen Dafoe şöyle devam etti: “Bir aktör ve tiyatrocu olarak, tiyatronun gücüne inanmaya devam ediyorum. Giderek daha bölünmüş, kontrolcü ve şiddet dolu hale gelen bir dünyada, tiyatrocular olarak bizim görevimiz, tiyatronun sadece eğlendirmeyi amaçlayan ticari bir girişim ya da kurumsal bir kısır gelenek muhafızı olarak yozlaşmasını önlemek; aksine insanları, toplulukları, kültürleri birbirine bağlayan ve hepsinden önemlisi, nereye gittiğimizi sorgulayan gücünü beslemektir” dedi.