Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, sakatlığı bulunan isimlerin raporu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte, savunmanın kritik isimlerinden Wilfried Singo'nun durumu teknik heyeti zora sokacak.
2026 FIFA Dünya Kupası dönüşü Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla yüzü gülen Galatasaray'a kupadan sakat dönen Wilfried Singo'dan ise kötü haber geldi.
Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun sahalara dönüşü beklenenden uzun sürecek. Sakatlığını atlatabilmesi için 2 hafta süreye ihtiyaç duyduğu öğrenilen Singo, sezon açılışını kaçıracak. Galatasaray'ın 14 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki stoper forma giyemeyecek.