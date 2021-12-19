Hakem Zorbay Küçük’ten Arda Turan’a: ‘Ayakkabı mı fırlatacaksın?’

Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının ardından sarı kırmızılı cephede maçın hakemi Zorbay Küçük'e yoğun tepki vardı. Galatasaraylı futbolcularla girdiği diyaloglar nedeniyle büyük tepki çeken hakem Zorbay Küçük'ün, Arda Turan'a söylediği iddia edilen sözler gündeme damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray, son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı ve mağlubiyetten son anda kurtuldu. Alınan 1 puana rağmen zirveden iyice uzaklaşan Galatasaray’ın hedefinde hakem Zorbay Küçük vardı. Maçın henüz ilk yarısında verdiği kararlarla Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Zorbay Küçük, “TFF istifa” ve “Yönetim uyuma, takımına sahip çık” tezahüratlarının yapılmasına neden oldu.

Ancak maç sonunda hem Galatasaraylı futbolcuların hem de teknik sorumlu Necati Ateş’in yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yarattı. Sarı kırmızılıların genç futbolcusu Berkan Kutlu, yayıncı kuruluş mikrofonlarına yaptığı açıklamada hakem Zorbay Küçük’ün takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na “Yalancı” dediğini söylerken, Necati Ateş de hakemin oyunculara “Lan” diye hitap ettiğini belirtti.

‘BANA AYAKKABI MI FIRLATACAKSIN?’

En dikkat çeken iddia ise, soyunma odası koridorlarında Zorbay Küçük ile Arda Turan arasında yaşandığı diyalog oldu. Necati Ateş’in aktardığı bilgilere göre; maç sonunda hakemin yanına giden Arda Turan ‘Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam’ diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine, Zorbay Küçük’ün ‘Ne yapacaksın, bana ayakkabı mı fırlatacaksın’ sözleriyle karşılık verdiği iddia edildi.

İSPANYA’DAKİ OLAYA GÖNDERME

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, 2015 yılında La Liga’da Atletico Madrid forması giydiği dönemde hakeme ayakkabı fırlatmasıyla dünya futbolunun gündemine oturmuştu. Barcelona ile oynanan kupa maçının son anlarında, rakibinin kendisine yaptığı faulü görmeyen yan hakeme sinirlenen Arda Turan, ayağından çıkan ayakkabıyı yerden alıp hakeme fırlatmıştı. Milli futbolcu o sezon sonunda Atletico Madrid’den ayrılarak 34 milyon euroya Barcelona’ya transfer oldu.

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