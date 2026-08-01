Beşiktaş’ın Midtjylland gibi bir rakibi, gol yemeden içeride-dışarıda yenmesinin ana faktörlerinden biri kuşkusuz iki maçta da birer gol atan Orkun Kökçü’ydü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Orkun’u Salah gibi bir dünya yıldızı olarak niteledi. Midtjylland maçından sonra da Beşiktaşlı bütün futbolcular, Orkun’un kaptanlığına iltifatlar yağdırdı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

NEDEN? Çünkü Orkun saha içindeki yeteneği kadar saha dışında da liderliği ile herkesin saygısını kazandı. Yüksek saha içi vizyonu, oyun kurma becerisi ve çocukluktan gelen siyah-beyazlı aidiyeti ile Beşiktaş’ta etkili bir takım kaptanı olarak öne çıktı. Avrupa devlerinin transfer listesindeyken tercihini Beşiktaş’tan yana kullanmasıyla taraftarla arasında güçlü bir bağ kurdu. 7’den 70’e herkesin sevgilisi.

SORUN İSTEMİYORUM

ALTYAPIDAKİ gençlerin her şeyiyle ilgileniyor. Hatta “Eve nasıl gideceksiniz?” diye sorup, gerekirse araç ayarlıyor. Primleri bile o belirliyor. Arası iyi olmayan oyuncuları barıştırıp, “Takım içinde böyle şeyler istemiyorum” diyor, bir daha sorun çıkarmamalarını söylüyor. Dünya Kupası sonrası herkes tatil yaparken iznini yarıda kesip kampa erken katılması da tam bir Kaptan-ı Derya Orkun Kökçü duruşu.