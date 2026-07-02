UEFA’NIN kestiği 7 milyon Euro’luk ceza, kulüp içinde sert bir polemiği tetikledi. Ali Koç’un ekibi, Eylül 2025 kongresinde reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerin kulübe yapılacak kaynak girişini geciktirdiğini ve bunun doğrudan limit aşımına yol açtığını savunuyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın o dönemdeki çağrısıyla veto edilen maddeler, taşınmaz satışları ve projelerden gelecek sıcak parayı durdurunca mali tablolar UEFA kriterlerini aşarak %70 sınırına karşı %84’lük bir yük oluşturdu.

KADRO NASIL GÜÇLENECEK?

Başkanvekili Barış Göktürk ise sorumluluğu önceki yönetimlere yüklüyor. Hem Ali Koç’un son yaz dönemi hem de Sadettin Saran’ın kış dönemi harcamalarının bu cezayı doğurduğunu belirtiyor. İşin bir de sportif boyutu var. Şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadroyu güçlendirmesi gerek. Ancak hem maddi açıdan hem de yabancı sayısı bakımından limitler dolu! Taraftar takviye beklerken, Koç-Yıldırım hattında gerilimin yükselmesi camiada endişe yaratıyor.