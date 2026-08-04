Transfer döneminin başında dünya çapında yıldızlar konuşulurken süreç ilerledikçe hedefler değişti. A+ 10 numara planı yerini U23 kontenjanına uygun genç oyunculara bıraktı.

Bir önceki sezon ayrılan Dries Mertens’in ayrılığına rağmen doğal bir 10 numara transferi hâlâ yapılamadı. Sezonun başlamasına günler kala bu bölgedeki belirsizlik devam ediyor.

Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı’nın arkasına güvenilecek bir stoper aylardır aranıyor. Ancak savunma rotasyonunu güçlendirecek transfer henüz gerçekleşmedi. Osimhen’in arkasında forma rekabeti oluşturacak bir santrfor transferi planlanmasına rağmen bu bölgedeki eksik giderilemedi. Hücum hattında tek alternatifle sezona girme ihtimali doğdu. Bir dönem 8 numara öncelik olurken daha sonra 10 numara öne çıktı. Kış transfer döneminde, “Lemina’nın gencini arıyoruz” denmesine rağmen Gabonlu yıldızla sözleşme uzatıldı.