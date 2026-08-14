Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun açılış maçında Galatasaray, Çorum FK karşısında sahasında 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçtiği maçta şoku yaşadı. Çorum FK 59'da Alexandros Kyziridis'in golüyle beraberliği yakalarken, henüz iki dakika sonra 61'de Jesus Ramirez ile öne geçti. TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ Galatasaray'da iki dakika arayla yenilen iki golün ardından taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada da Sarı-Kırmızılı taraftarlar, geciken transferler nedeniyle yönetimi eleştirerek istifa çağrılarında bulundu. 70'TE KIRMIZI KART GÖRDÜ Öte yandan Çorum FK'nın ilk golünü atan Yunan kanat Alexandros Kyziridis, 70'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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