Gece körlüğü (Tavuk karası) Retinitis pigmentosa nedir? İşte nedenleri ve tedavisi…

Halk arasında tavuk karası, tıp dilinde retinitis pigmentosa olarak bilinen ve her 10.000 kişiden 1 kişiyi etkileyen gece körlüğü nedir? Loş ortamlarda ya da akşam ve gece saatlerinde zayıf ya da bulanık görme gibi birçok belirtisi olan gece körlüğünün altında yatan nedenler nelerdir? Günümüzde belirli bir tedavisi bulunmayan Retinitis pigmentosa hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkındaki yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz...

Sonradan ortaya çıkabileceği gibi kalıtımsal da olabilen ve insan vücudundaki A vitamini eksikliği dolayısıyla görülen gece körlüğü(Retinitis pigmentosa) yani göz retinası hastalığı, gece ya da loş şıkta net görememe problemi olarak bilinir ve birçok nedeni olabilmektedir. Gece körlüğü her 10.000 kişide 1 kişiyi etkileyen bir görme bozukluğu rahatsızlığıdır. Bu hastalıktan müzdarip olan kişiler akşam ve gece saatlerinde hareket etmede ve araç kullanmada zorluk çekerler. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan daha fazladır. Retinitis pigmentosa çocuklukta ortaya çıksa da herhangi bir yaş grubunda görülme olasığı vardır.

Gözün içini, iç duvarını kaplayan çok ince, 200 mikron civarında, yani milimetrenin 5’te biri kalınlığında sinir dokusundan, bunu besleyen damar hücrelerinden ve destek hücrelerinden oluşan, gözün beyni olarak da tanımlanabilecek dokuya retina adı verilir.

Retina üzerinde hasara uğramış doku hücreleri kendini yenileyemez. Retinitis pigmentosa ya da gece körlüğü, bu hücrelerin özellikle ışığı algılayan dış tabakalarında hasarlanmaya bağlı olarak çocukluktan başlayarak ileriki yaşlarda görme keskinliğnin azalması şeklinde tanımlanan bir hastalıktır.

GECE KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Loş ortamlarda ya da akşam ve gece saatlerinde zayıf ya da bulanık görme

– Parlak ışığa maruz kaldıktan sonra uzun süreli görme kaybı

– Görme kaybı evreleri geçici ya da aşamalar halinde uzun süreler alabilir.

– Kalıcı olarak göz kuruması görülebilir.

GECE KÖRLÜĞÜ(RETİNİTİS PİGMENTOSA) TEDAVİSİ

Günümüzde retinitis pigmentosanın standard bir tedavisi yoktur. Ancak gece körlüğüyle birlikte görülebilen katarakt, glokom gibi benzeş hastalıkların düzenli yapılan göz muayenesiyle teşhis ve tedavisi mümkündür. Gece körlüğü olan hastalarda görme kaybı aynı derecede olmaz. Hastaların bir kısmı erken yaşta görmelerini kaybederken, bir kısmı hayat boyunca kendilerini idare edecek kadar görmeyi koruyabilirler. Görme azlığı bulunan hastalara LVA denilen özel büyüteçli gözlükler verilebilir.

KURU GÖZ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gözyaşı, gözün sağlıklı kalmasını ve göz kırpma hareketini yaparken rahat hissetmemizi sağlar. Bazı insanlarda gözyaşı üretimi azalır veya üretilen gözyaşı kalitesinde bozulma meydana gelir. Bu durumda ortaya çıkan rahatsızlık Kuru Göz olarak bilinir.