Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, akciğer ve bağırsak nakli yapacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıl sonu toplantısına Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid katıldı.

“BİR SONRAKİ BASAMAK DAHA RAFİNE YÖNTEMLERLE BELKİ İLAÇSIZ AMELİYATLAR”

38 yıldır başarıyla sürdürdüğü nakillerle dünyanın sayılı organ nakli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Hastanemizin marka yüzü organ nakli ve kompozit doku nakli. Biz bu bayrağı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'ndan devraldık ve amacımız bu bayrağı daha ileri seviyelere taşımak” dedi.

Rektör Özkan, 2020 yılında Covid-19salgınınınbazı çalışmaları sekteye uğratmış olsa da Haziran'dan bu yana tüm önlemleri alarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yeni yıl için önemli projeleri olduğunu belirten Özkan, akciğer ve bağırsak naklini de organ nakli bünyesine kazandıracaklarının müjdesini verdi. Özkan, “Bunlar çok önemli operasyonlar. Her yerde yapılmıyor, önemli tecrübeler gerektiriyor. Yapılan her bir ameliyat aynı zamanda bir basamak bizler için. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Bir sonraki basamak daha rafine yöntemlerle belki ilaçsız ameliyatlar, doku mühendisiyle organ üretimi olacaktır. Hastanemiz de buna ışık tutacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE GENELİNDE ÖNEMLİ SAYIDA BAŞARILI NAKİLLERE İMZA ATTIK”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Türkiye genelinde ve dünya çapında rakamlara ulaştığı ve organ naklinde çok geniş bir alanda başarılara imza attığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da son bir yıl içerisinde Covid-19 pandemisinin etkisiyle nakiller de bir miktar azalma olduğunu ancak tüm tedbirleri alarak, organ nakli merkezini Covid-19 servisinden uzak tutarak Türkiye genelinde önemli sayıda başarılı nakillere imza attıklarını söyledi.

“SALGIN NEDENİYLE KADAVRADAN BAĞIŞ ORANLARININ ÇOK DÜŞTÜ”

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise salgın sürecinde herkesin can siperane çalıştığını, Mart ayında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla ara verdikleri nakillere Mayıs'ta önemli tedbirler alarak yeniden başladıklarını belirtti. Aydınlı, “Pandemi öncesinde 2020 yılı Mart ayına kadar 34 böbrek, 8 karaciğer, 1 kalp nakli yaptık. Pandemi sonrası 15 Mayıs ile 28 Aralık arasında ise 82 böbrek, 27 karaciğer nakli gerçekleştirerek 2020 yılında toplamda 116 böbrek, 35 karaciğer, 1 de kalp nakli gerçekleştirmiş olduk. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye’de kamu hastaneleri içiresinde börek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız” dedi.

Salgın nedeniyle kadavradan bağış oranlarının çok düştüğünü dile getiren Aydınlı, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan organları dün perfüzyon cihazı kullanarak naklettiklerini bildirdi.Perfüzyon cihazının organları koruğunu, organa canlıdan alınmış gibi avantaj sağladığını belirten Aydınlı, 2019’da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261’e gerilediğini aktardı.

“KALP NAKLİ BEKLEYEN 900 HASTADAN BU YIL SADECE 20’SİNE NAKİL YAPILABİLDİ”

Dünyada sayılı merkezler arasında olduklarını söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise kalp yetmezliğinden ölüm oranlarının Covid-19’dan daha yüksek olduğunu söyledi. Türkiye’de kalp nakli bekleyen 900 hasta olduğunu ve bu yıl sadece 20’sine nakil yapılabildiğini belirten Bayezid, “300 hasta organ beklerken hayatını kaybetti. Organ bağışına teşvik etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.