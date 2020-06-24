Kalp, beyin, kas ve iskelet sistemi, göz, cilt ve ruh sağlığı için son derece önemli olan omega-3, somon, sardalya, ton ve uskumru gibi soğuk deniz balıklarında yüksek oranlarda bulunur. Ayrıca ceviz, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeleri de destek amaçlı olarak tüketebilirsiniz. Peki, omega-3 nasıl kullanılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

OMEGA 3 (BALIK YAĞI) HAKKINDA

Omega-3 yağ asitleri, beslenmenizden almanız gereken çoklu doymamış yağ ailesidir. Sağlık için gerekli oldukları için esansiyel yağ asitleri olarak adlandırılırlar, ancak vücudunuz onları diğer yağlarda olduğu gibi üretemez. Çoklu doymamış yağ asitleri olarak, kimyasal yapılarının birkaç çift bağı vardır. Omega-6 yağ asitleri başka bir çoklu doymamış yağ türüdür.

“Omega” olarak adlandırılması, çift bağın yağ asidi molekülüne yerleştirilmesi ile ilgilidir. Omega-3’ler , omega ucundan uzakta üç karbon atomu yerleştirilmiş ilk çift bağa sahiptir.

3 ana tip omega-3 yağı vardır:

Birçok yağ asidi, omega-3 ailesine aittir. En önemlileri EPA, DHA ve ALA’dır.

– EPA (eikosapentaenoik asit)

EPA, 20 karbon uzunluğunda bir omega-3 yağ asididir. Öncelikle yağlı balıklarda, deniz ürünlerinde ve balık yağında bulunur. Bu yağ asidinin birçok temel işlevi vardır. En önemlisi, eikosanoidler olarak adlandırılan sinyal molekülleri oluşturmak için kullanılır. EPA'nın vücuttaki enflamasyonu azaltmak gibi bir faydası vardır.

– DHA (dokosaheksaenoik asit)

DHA, 22 karbon uzunluğunda bir omega-3 yağ asididir. Öncelikle yağlı balıklarda, deniz ürünlerinde, balık yağlarında ve alglerde bulunur. DHA’nın ana rolü, hücre zarlarında, özellikle beyninizdeki ve gözlerinizdeki sinir hücrelerinde yapısal bir bileşen olarak hizmet etmektir. Beyninizdeki çoklu doymamış yağların yaklaşık % 40’ını oluşturur. DHA hamilelik ve emzirme döneminde çok önemlidir. Sinir sisteminin gelişimi için kesinlikle çok önemlidir. Anne sütü, annenin alımına bağlı olarak önemli miktarda DHA içerebilir.

– ALA (alfa-linolenik asit)

ALA, 18 karbon uzunluğunda bir omega-3 yağ asididir. Bazı yüksek yağlı bitki gıdalarında, özellikle keten tohumu, chia tohumu ve cevizde bulunan en yaygın omega-3 yağ asididir. Enerji için kullanılmasının yanı sıra, ALA’nın birçok biyolojik işlevi yoktur. Bununla birlikte, esansiyel bir yağ asidi olarak sınıflandırılır. Kalp ve damar, kas ve iskelet sistemi sağlığınızı korumak, kolesterol ve trigliserid seviyelerini düzenlemek için EPA; beyin sağlığını korumak, hafızayı güçlendirmek, dikkat ve konsantrasyonu artırmak ve göz sağlığı için DHA oranı yüksek ürünler tercih edilmelidir.

OMEGA 3 NASIL KULLANILIR?

Bir kişinin günlük omega-3 ihtiyaçları yaşına, cinsiyetine ve çeşitli sağlık faktörlerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, bir kişinin ne kadar omega-3’e ihtiyacı olduğuna dair kesin bir kural yoktur.

Haftada 2 ya da 3 gün balık tüketen birinin omega-3 takviyesine, yani balık yağına ihtiyacı olmayabilir. Çoğu sağlıklı yetişkinler ve çocuklar için her gün minimum 250-500 mg omega-3 alınması tavsiye edilmektedir. Ancak, omega-3 kullanımı her zaman uzman bir doktor veya diyetisyenin kontrolünde olmalıdır.

Omega-3'ün tavsiye edilen kullanımları aşağıdaki gibidir:

– Tavsiye edilen en düşük doz: Günde 500 mg.

– İdeal doz: Günde minimum 1000 mg.

– Omega-3 eksikliği durumunda: Günde 2000 mg. ya da daha fazla.

Omega-3 kapsül olarak ya da hap yutma zorluğu çekenler için şurup formunda da hazırlanmaktadır. Çocuklar için omega-3 takviyeleri genellikle aromalı şurup formda üretilmektedir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve cerrahi bir operasyon öncesinde omega-3 kullanımı doktorunuz tarafından kesilebilir veya dozu tekrar düzenlenebilir. Balık yağı tüketiminde dikkatli olmanızda fayda vardır. Çünkü, aşırı tüketim ishal, kaşıntı, baş dönmesi gibi yan etkiler gösterebilir.