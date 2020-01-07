Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hamilelikte beslenme ihtiyaçları hakkındaki bilgileri sürekli olarak genişletmektedir. Bu alandaki en yeni gelişmeler arasında, omega-3 yağ asitlerinin hem sağlıklı bir bebeğin gelişiminde hem de annenin sağlığında önemi yer almaktadır. Omega-3 yağ asitlerinin gebeliğin kendisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Peki, gebelikte omega-3 kaçıncı ayda kullanılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Omega 3 yağ asitleri, hamilelik süresince güvenli bir şekilde tüketildiğinde annenin sağlığı ve bebek gelişimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Omega 3'ün gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme ve doğum sonrası depresyon riskini azalttığı bilinmektedir. Şimdi, gebelikte omega-3 kaçıncı ayda kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

OMEGA 3 HAKKINDA

Omega 3 yağ asitleri, vücutta üretilmeyen ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri ve oldukça değerli olan doymamış yağlara verilen isimdir. Omega-3 yağ asitleri çoklu doymamış, kimyasal yapıda birkaç çift bağa sahip oldukları anlamına gelir.

En önemli üç tip; ALA (alfa-linolenik asit), DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit) ‘dir. ALA esas olarak bitkilerde bulunurken, DHA ve EPA ise hayvansal gıdalarda ve alglerde bulunur.

Omega-3 yağ asitlerinin gebeliğin kendisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Omega 3’lerin en önemli grupları Docosa Hexaenoic Acid (DHA), Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) ve Alfa Linolenik asit'tir (ALA). Artan EPA ve DHA alımının, erken doğum ve doğum eylemini önlediği, preeklampsi riskini azalttığı ve doğum ağırlığını artırabileceği gösterilmiştir. Omega-3 eksikliği de annenin depresyon riskini artırıyor. Bu, doğum sonrası duygudurum bozukluklarının neden daha kötüye gittiğini ve sonraki gebeliklerde daha erken başlayabileceğini açıklayabilir.

GEBELİKTE OMEGA 3 KAÇINCI AYDA KULLANILIR?

Gebelik süresi boyunca hayvansal kaynaklı omega 3 tüketimi önerilmektadir. Doktor kontrolünde düzenli tüketim bebeğin beyin, sinir sistemi ve göz sağlığının yanı sıra; anne adayında ruhsal durum, kalp ve damar sağlığı ile kan pıhtılaşma sistemi üzerinde olumlu etki sağlar. Gebelikte önerilen günlük doz, 300mg DHA içeren hayvansal omega 3’tür.

Doğal ortamda yeşil otlarla beslenen inek, koyun gibi hayvanların eti ve sütü, gebelikte önerilen diğer omega 3 kaynaklarıdır. Ancak günümüzde bu hayvanlar yetiştirilme şartları ve küspe ve samanla beslendikleri için omega 3 yönünden fakirdir. Temel omega 3 kaynağı balıketidir. Balıketi, omega 3 yağın yanında ayrıca protein, mineral ve vitaminler de içermektedir. Gebelikte haftada 1 veya 2 defa balık tüketilmesi önerilmektedir. Anne adayları; somon, ton balığı, hamsi, sardalya, palamut, lüfer, levrek, çupra yiyebilir.

Balık tüketmeyi sevmeyen anne adayları için bir balık yağı takviyesi, balık veya omega-3 bakımından zengin gıda tüketimine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Tüm takviyelerde olduğu gibi, omega-3 alımı, hamile kadının sağlığı üzerindeki tüm etkileri göz önünde bulundurularak bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve izlenmelidir. Balık hapının gebelikte tüketim için formüle edilmiş olanı seçilmelidir. Hayvansal omega 3 oranı yüksek olan ve en az 300mg DHA içeren balık yağları tercih edilmelidir. Balığın karaciğerinden değil gövdesinden elde edilen balık yağları alınmalıdır. Çünkü balık karaciğerinde yüksek A vitamini bulunur ve bu da gebelikte sakıncalıdır. Omega'3 den maksimum yarar sağlamak için omega 6 içermeyen saf omega 3 preparatları tercih edilmelidir.