CHP’li belediyeden 550 dar gelirli aileye et yardımı

Tunceli’nin CHP’li Pertek ilçe belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle dar gelirli 550 aileye kurban eti dağıttı. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Ekonomik krizden dolayı evine et alamayan vatandaşlarımıza küçük de olsa yardımcı olmak amacıyla et yardımı yaptık. Belediye encümenlerimiz ve il genel meclis üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi 550 aileye iki buçuk kilo et dağıttık” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunceli'nin 6 bin 500 nüfuslu CHP'li Pertek Belediyesi, dar gelirli ailelere et dağıttı. Et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yüzlerce ailenin evine et götürmediği belirten CHP'li belediye başkanı Alan, Kurban Bayramı vesileyle bölgede hayvancılıkla uğraşan besicilerden temin ettikleri etleri dar gelirli 550 aileye dağıttıklarını söyledi.

“BAYRAMDA HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ ‘ET YEMEDİM' DEMESİN”

Ekonomik krizde birçok ailenin evine et girmediğini belirten CHP'li başkan Ruhan Alan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ekonomik kriz her meslekten grubunda olan kişilerin en büyük sorunu maalesef. Ekonomik kriz nedeniyle bu mübarek günlerde dahi ilçemizde evine et götüremeyen binlerce aile var maalesef. Bizde belediye meclis üyelerimizle yaptığımız bir çalışmayla ilçemizde dar gelirli ailelerimizi tespit ettik.

* Bölgemizde besicilik yapan vatandaşlarımızdan et alarak hem onlara katkı sağlamış olduk. Tespit ettiğimiz 550 dar gelirli ailemize 2 buçuk kilo et dağıtarak kurban bayramı vesilesiyle etlerimizi dağıttık.

* Böyle bir çalışma ilçemizde ilk defa yapıldı. Bu belki küçük bir oran ancak bizde ekonomik olarak çok güçlü bir belediye olmadığımızdan dolayı küçük de olsa böyle bir şey yapmaktan dolayı mutlu olduk.

* Bayramda hiçbir çocuğumuz ‘et yemedim' dememesi için bundan sonraki bayramlarda herkesin evine et girmesi için bu tür çalışmalarımız devam edecek.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!

İlginizi Çekebilir 'MHP, CHP'den fazla oy almazsa istifa edip şehri terk edeceğim'