Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrıda bulunarak "Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" dedi.

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Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL’lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL’ye çıktığını gösteren gencin tweet’ini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu çağrıyı yaptı:

“Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.”

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