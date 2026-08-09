Ünlü televizyoncu ve futbol adamı Acun Ilıcalı, Tandem Sports YouTube kanalında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından sahibi olduğu Hull City'nin transfer politikasına kadar birçok konuda konuşan Ilıcalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Bir Adım Önde

Fenerbahçe'nin mevcut kadro kalitesini ve genişliğini çok beğendiğini ifade eden Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin yarışta bir adım önde olduğunu belirtti: "Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz. Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde şu anda. Kadro derinliği çünkü istediğin kadar derin oldu."

Galatasaray'ın transfer hamlelerinin ligin kaderini tayin edeceğini de sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Galatasaray'ın yapacağı transferler belirler ligi. Galatasaray o refleksi hep veriyor. O refleksin tutması çok önemli ama Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosunu çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Hull City'de Rekor Transfer Geliyor

İngiltere temsilcisi Hull City'nin transfer çalışmalarına da değinen Ilıcalı, Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını hatırlattı. Önümüzdeki günlerde bu rekoru daha da yukarı taşıyacaklarını belirten Ilıcalı, daha yüksek bonservis bedeliyle yeni bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarının müjdesini verdi.

Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt

Sosyal medyada yer alan "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" şeklindeki yorumlara esprili ve sert bir dille yanıt veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım."