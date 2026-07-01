BEŞİKTAŞ, Alman kaleci Alexander Nübel’e kavuşuyor. Almanya Milli Takımı’nın son 32 turunda Paraguay’a elenmesiyle kadroda bulunan Nübel’in Dünya Kupası macerası kısa sürdü. Siyah-beyazlılar, görüşmeleri hızlandırıp Bayern Münih’e 7 milyon Euro’luk teklifini 9 milyon Euro olarak yeniledi. Almanya’nın elenmesiyle sevinen Kara Kartal, Bayern’in “Okey” vermesiyle kaleci transferinde mutlu sona ulaşacak. Ülkesine Milli Takım kafilesiyle dönen Nübel ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Beşiktaş yönetimi de birkaç gün içinde Alman file bekçisini İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

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