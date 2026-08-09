Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler için çılgın teklif haberi, dünya futbolunda ses getirdi... Fransız devi PSG, 21 yaşındaki yıldız için Real Madrid'in kapısını 115 milyon euroluk bir teklifle çaldı...

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre son iki Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' maddesi gereğince kasasına girecek miktar da 23 milyon euro...

ISRARI SÜRDÜREBİLECEK GÜCE SAHİPLER

Haberde; PSG'nin, Real Madrid'den ilk teklifine olumsuz cevap alması halinde ısrarını sürdürebilecek ekonomik güce sahip olduğuna dikkat çekildi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arda Güler'i net bir şekilde istediği ve transfer için imkanların zorlanabileceği ifade edildi.

Milli futbolcunun, Real Madrid ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.