Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, kızıyla ilgili konuşan isimleri hedef aldı… Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"

‘KORKMAM BİR ŞEYDEN EVİNİZE GELİRİM’

"Bana hakaret etmeden bana istediğinizi söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Onlara söylüyorum. Şirketimin avukatları, onları savcılığa şikayet edecek. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Şerefsizim evlerine giderim. Değerlerimizin üstüne gelmesinler. 13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Birisi bayan, ikisi erkek galiba. Korkmam bir şeyden, evinize gelirim. Bir şey oldu ve hapse gittim diyelim, rahat da yatarım." sözlerini sarf etti.