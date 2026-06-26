Fenerbahçe, Gineli forvet Serhou Guirassy transferinde sorun çıkartan Borussia Dortmund’a Jean-Philippe Mateta restini çekti. Başkan Aziz Yıldırım’ın 7 Haziran seçimi öncesi Londra’ya gittiğinde Mateta’nın temsilcisi Paul Latouche ile bir araya geldiği bilgisi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Seçimden sonra ise ilk hedef Guirassy için pazarlık masasına oturuldu. Ancak Almanlar işi yokuşa sürdü.

Borussia Dortmund'a en iyi teklifi Fenerbahçe verse de Alman kulübü, 40 milyon Euro bonservis bedelinde diretiyor. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Crystal Palace’ın forveti Mateta’yı gündemine aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal da 28 yaşındaki Fransız forvetin transferi için olumlu rapor verdi. Palace’ın 30 milyon Euro’yu kabul edecek olması da Mateta transferini öne çıkarıyor.