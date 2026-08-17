Michy Batshuayi, kariyerinde yeni bir dönem başlatıyor. Belçikalı golcü, Eintracht Frankfurt'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Abha Club ekibiyle anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncu, kendisini yeni takımına bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Batshuayi, kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok büyük kulübünde top koşturdu. Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen deneyimli santrfor, Türk futbolunda da unutulmaz bir istatistiğe imza attı.

Oyuncu, Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydi. Bu üç dev kulübün formasını giyen nadir oyuncular arasında yer alan Batshuayi, Türk futboluna damga vurmayı başardı.

Şimdi ise kariyerinin yeni sayfasını Suudi Arabistan'da açacak. Abha Club'da görev alacak olan Batshuayi'nin bu transferi, hem kendi kariyeri hem de Türk futbolu meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.