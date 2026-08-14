Hradec Kralove karşısında iki maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-offlarına yükselmeyi başardı.



Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, son olarak yıldız forvet Dušan Vlahović'e attırdığı imzanın ardından transferde hız kesmeme kararı aldı.





Beşiktaş'ın takıma kısa süre içerisinde 2 ya da 3 takviye daha yapması planlanırken, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen camiada listenin ilk sırasındaki isim de belli oldu.



ORKUN KÖKÇÜ'DEN 'KANKA' ONAYI



Kısa sürede gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın kaptanı ve saha içindeki beyni olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'da yaşadığı şampiyonlukta takım arkadaşı olan Quinten Timber transferi için transfer komitesine olumlu rapor verdi.





Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya forması giyen merkez orta sahanın takıma katılması halinde ilk 11 planında Orkun ve Timber'ı kullanmayı, Salih Özcan'ı ise zorlu hedef maçlarında üçüncü orta saha olarak kullanmayı planlıyor.



Quinten Timber ile Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün temel bağlantısı, Feyenoord orta sahasında birlikte sergiledikleri başarılı partnerliğe dayanıyor. 2022-2023 sezonunda Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un Hollanda Eredivisie şampiyonluğuna ulaştığı dönemde, ikili orta sahanın merkezinde adeta fırtına estirmişti.