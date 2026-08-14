İtalyan futbolunun yetiştirdiği en skorer santrforlar arasında yer alan Ciro Immobile, kariyerinin en parlak dönemini Serie A ekibi Lazio'da geçirdi. Yıldız futbolcu, 2019-2020 sezonunda Lazio forması altında rakip fileleri tam 36 kez havalandırarak Avrupa'nın en golcü ismi oldu ve prestijli Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) ödülünü müzesine götürdü.

UNUTULMAZ BİR KARİYER

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasını da giyen Immobile; İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve Türkiye liglerinde çok sayıda önemli kulübün başarısı için ter döktü. İtalyan santrfor kariyeri boyunca Juventus, Siena, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Beşiktaş, Bologna ve Paris gibi ekiplerin hücum hattında görev yaptı.

36 yaşında kramponlarını asma kararı alan tecrübeli yıldız, kulüp düzeyinde geride oldukça etkileyici bir istatistik bıraktı. Yeşil sahalarda sergilediği performansla göz dolduran Immobile, kariyeri boyunca çıktığı toplam 656 resmi müsabakada 350 gol atıp 82 de asist yaparak 432 gole doğrudan imza attı.