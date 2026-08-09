Transferlerini teknik direktör İlhan Palut'un raporları doğrultusunda gerçekleştiren Konyaspor, sol bek mevkisi için eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku ile anlaşmaya vardı. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Yeşil-Beyazlılar, Sunderland forması giyen 32 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek ile iki yıllık anlaşma sağladı. BEDAVAYA GELECEK Deneyimli futbolcuyla varılan anlaşmanın ardından transferin imza aşamasına geldiği belirtildi.

Premier Lig'de Sunderland forması giyen oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

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