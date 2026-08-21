UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Siyah-beyazlıların farklı galibiyetinin ardından tribünlerde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'ya da büyük destek verildi.
TRİBÜNLERDEN ITALIANO'YA ÖZEL TEZAHÜRAT
Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Beşiktaş taraftarları İtalyan teknik adam için tezahürat yaptı.
Stadı dolduran futbolseverler hep bir ağızdan "Italiano oley oley oley" şeklinde tezahüratlarda bulunarak teknik direktörlerine destek verdi.
48 yaşındaki Italiano ise taraftarların bu jestine alkışlarla karşılık verdi.
Beşiktaş, aldığı 3-0'lık galibiyetle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde tur için önemli bir avantajı eline geçirdi.