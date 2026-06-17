Beşiktaş, transfer sezonunu kaleci takviyesiyle açmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, yönetimle yaptığı toplantıda istediği kalecileri rapor etmişti.

Almanya’da forma giyen bir kaleci konusu gündeme gelmişti ve bu ismin Alexander Nübel olduğu ortaya çıktı. Nübel, Almanya Milli Takımı’nda ikinci kaleci konumunda. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki eldivenin menajeri ve kulübü Bayern Münih’le görüşecek.

Geçen sezonu Stuttgart’ta kiralık olarak geçiren Nübel’in piyasa değeri 12 milyon Euro. Bundesliga’da 34 maçın 11’inde kalesini gole kapatan Alman eldiven, etkili performansıyla milli takıma kadar yükseldi.