BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları yaptı.

Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin, taktik çalışma yaptığı kaydedildi.

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