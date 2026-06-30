Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı taraftarları coşturacak bir transfer hamlesiyle startı vermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Belçika Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda göz kamaştıran bir performans sergileyen Leandro Trossard transferinde sona geldi. Arsenal, 31 yaşındaki yıldız isim için 20 milyon Euro istemişti. “Ne gerekiyorsa yaparız” diyen Başkan Adalı da bu rakamı kabul etti ve Arsenal ile anlaşma sağlandı. Gözler Trossard’ın vereceği karara çevrildi.

SUUDİLER DE DEVREDE

Dünya Kupası’nda transfer görüşmelerine girmek istemeyen yıldız futbolcu, turnuva sonrasını işaret etmişti. Özen, Trossard’ın menajeriyle yaptığı görüşmede bir an önce karar vermesi gerektiğini iletti. Suudi Arabistan’dan Al-Diraiyah’ın da Belçikalı 10 numara için devrede olduğu öğrenildi. Sol kanat ve 10 numara bölgesinde forma giyebilen Trossard, Belçika’nın 5-1 kazandığı Yeni Zelanda maçında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla herkesi mest etti. Yıldız futbolcunun Kartal olması artık an meselesi.