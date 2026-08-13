Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in forma numarası belli oldu.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş, dünyaca ünlü forvet Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, dün akşam Sırp forveti İstanbul'a getirdi.
26 yaşındaki golcü oyuncuyu havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.
CUMA AKŞAMI İMZA TÖRENİ
Siyah-beyazlılar, cuma akşamı 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda Dusan Vlahovic için imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş'ın ürünlerini sattığı Kartal Yuvası'nda Dusan Vlahovic'in 28 numaralı formasının sipariş edilebileceği görüldü.