Porto Rikolu eski profesyonel boksör Prichard Colón, 2015 yılında Terrel Williams ile yaptığı maçta aldığı ağır kafa darbelerinin ardından felç kalmıştı. 10 yıldan fazla süredir tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Colón 33 yaşında hayatını kaybetti. NE OLMUŞTU? Colón, 17 Ekim 2015'te ABD'nin Virginia eyaletinde Terrel Williams ile karşı karşıya gelmişti. Rakibinden aldığı yasaklı darbeler sonrası ağır yaralanan Colón maçın ardından soyunma odasında rahatsızlanmış, kusarak yere yığılan Colón hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde beyin çevresinde kanama belirlendi ve 221 gün boyunca komada kaldı. Beynindeki hasar geçmeyen Colón felç kalmış ve 11 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı.

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