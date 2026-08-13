Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor… Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, taraftarının önünde turu geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ 0-0 KRALOVE
1' Siyah beyazlılar maça çok hızlı başladı. Temsilcimiz İlhan Fakılı ile gole çok yaklaştı
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş
İlk 11'ler:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.