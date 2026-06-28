2026 FIFA Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, devleri peşine taktı. Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı için İtalyan ekibi Como'nun devreye girdiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Chelsea'nin stoperi Trevoh Chalobah'ın peşinde olan Como, alternatif olarak Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'i düşünüyor.

Gelecek sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como, Chelsea’dan Chalobah için 25 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Ancak İngiliz kulübü rakamı daha da yukarı çekmek istiyor.

Nico Paz için ise Real Madrid'e 60 milyon euro ödeyecek olan Como'nun bu nedenle stoperde daha uygun alternatiflere yönelebileceği belirtildi.

GALATASARAY 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde geçen yıl da gündeme gelen Davinson Sanchez'in yedek planda olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da Kolombiyalı savunmacı için 18 milyon Euro istediği ifade edildi. 2023'te Tottenham'dan Galatasaray'a 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımla 121 kez saha çıkarken 10 gol ve 4 asiste imza attı. Kolombiyalı savunmacının Galatasaray'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.