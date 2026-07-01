SÜPER Lig’de en büyük tartışma konusu yeni yabancı sınırı. Kulüplerin talebine kulak tıkayan TFF’nin 10+4 kuralında geri adım atmaması tüm planları alt üst etti. Özellikle dört büyükler özelinde durum şöyle… Fenerbahçe 22 yabancısıyla en sancılı tabloyu yaşıyor. Ederson, Skriniar, Asensio ve Talisca gibi yıldızlarla dolu kadroda kontenjan fazlası dikkat çekiyor. Vedat Muriqi dışında en az iki transfer daha planlayan Kanarya’nın eli kolu bağlı. Nene ve Archie Brown gibi gençler +4’e uyuyor ancak liste hâlâ şişkin.

ŞİMDİ MÜHENDİSLİK ZAMANI

GALATASARAY’DA İcardi ve Lemina ile yeni kontrat yapılırsa kontenjan tamamen kapanacak. Beşiktaş’ta sayı daha dengeli. Ayrıca Joao Mario, Al Musrati, Hadziahmetovic gibi isimler gönderilirse siyah-beyazlıların önü açılacak. Trabzonspor’a gelince… Nwaiwu, Lovik ve Oulai gibi gençlerle +4 kotasında en avantajlı kulüp konumundalar. Mendy, Lundstram ve Draguş kesin gidecek, bordo-mavililerde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Yeni sezonda devler kadro mühendisliğini yeniden şekillendirmek zorunda.