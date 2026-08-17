Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Kadroda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Zalgiris maçları için güncel UEFA kadrosu şöyle:
Kaleci: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar.
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık.
Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadžiahmetović, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Václav Černý, Leandro Trossard, Ilhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay.
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dušan Vlahović, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde adını lig aşamasına adını yazdıracak.