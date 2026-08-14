Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüp tarihine ve transferin büyüklüğüne dikkat çekti: "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu, birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaşımıza kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim' sözümüzü bir kez daha yerine getirdik."

"YENİ KURULAN TAKIMA ZAMAN VERİLMELİ"

Transferde Vlahovic'in Beşiktaş'ı seçme konusundaki dik duruşunun kritik rol oynadığını belirten Adalı, yeni kurulan takıma zaman verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Adalı, "Pazar akşamı burada sezonu açıyoruz. Bütün hamleleri Beşiktaş'ın başarısı için yapıyoruz. Ancak en ufak bir rehavete kapılmamalıyız; yeni takıma gereken zamanı ve desteği vermenizi kalben rica ediyorum" diyerek taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDEYİM"

Başkan Adalı'nın ardından söz alan yeni transfer Dusan Vlahovic ise Siyah-Beyazlı camiaya katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Sıcak karşılama için taraftarlara teşekkür eden Sırp santrfor, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Havalimanındaki ve stadyumdaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler. Sizin için sahada her şeyimi, yüzde 100'ümü vereceğim. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde bulunmak gurur verici. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım."

TÜRKÇE SÖZLERLE TARAFTARI COŞTURDU

Konuşmasının son bölümünde Vlahovic, Siyah-Beyazlı tribünlere Türkçe seslenerek imza törenine damga vurdu. Sırp golcünün tribünlere dönerek üç kez üst üste sorduğu "Hazır mısınız?" sorusuna taraftarlar hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi. Yıldız futbolcunun "Başlıyoruz!" nidası ise Tüpraş Stadyumu’nda büyük bir coşkuyla karşılandı.