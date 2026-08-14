Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı. Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.