Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği ligin yeni ekibi Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunuyor... Toroğlu, Galatasaray-Çorum FK maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla mercek altına aldı. İşte öne çıkanlar:

"Beşiktaş aman aman iyi futbol oynamadı ama bir şey vardı... Futbolcuların hepsi futbola aç gibi oynuyordu. Saldırıyorlardı. Galatasaraylılar ayak üstü, ayak dışı, olsa da olmasa da olur...

Adamlar 10 kişi kaldı, az daha mağlup oluyordu Galatasaray. Bir tek Osimhen var. Paraya pula ihtiyacı yok ama acıkmış gibi bir tek o oynuyor. Galatasaray takımı emekliler gibi oynuyor. Çorum FK haddini bildi, Galatasaray'ı ayağa toplarla sinirlendirip sonuca gittiler.

"GALATASARAY'DA BİR ŞEYLER OLUYOR"

Galatasaray'ın başkanı, teknik direktörü, futbolcuları, amigosu... Hepsinde bayağı hikayeler var bu sene. Seyirci de daha ilk başlarda hazırdı 'Yönetim istifa' demeye. Bir şeyler oluyor Galatasaray'da ama neler oluyor?

Amigonun evinden milyon liralar çıkıyor. Özellikle Avrupa maçları için karaborsa biletler konuşuluyor.

"O SANCHEZ'İN HALİ NE?"

Daha ilk maç. Dua et berabere bitti maç. Mağlup olsa daha bir şeyler olurdu... O Sanchez'in hali ne? Yürüyecek hali yok. Abdülkerim'i niye alıyorsun Okan? Kafa vuracak bir o bir de Osimhen var.

Çorum defansının yaptığı büyük bir hata da var. Osimhen kafaya çok iyi çıkan bir oyuncu. O, bir-iki adım attığında üçüncüde senin üstüne çıkar. Ona bir-iki adımı attırmayacaksın. Vücut-vücuda oynarsan hakem bir şey diyemez.

"OSİMHEN'E DUA ETSİNLER"

Osimhen'e geçen sene ne ara toplar atıyorlardı... Bu sene bir tane atan yok. Osimhen'e dua etsin Galatasaraylılar. Defans onun adımlarını çözemedi. Ama Çorum güzel takım kurmuş. Bu sene güzel mücadele ederlerse ligden düşmezler.

"BU GALATASARAY'I DUMAN EDERLER"

Osimhen ve Okan Buruk 'Bu sene olamazsak olur' mu diyorlar acaba? Çünkü Galatasaray böyle giderse Osimhen kendi kariyerinden yer. Maymun yaparlar bu Galatasaray'ı, duman ederler Şampiyonlar Ligi'nde. Bu yüzden kendini attırabilir maçlarda, bu işlere girebilir.

"11'E 11 OYNANSA SONUÇ FARKLI OLURDU"

Bugün kırmızı çıkarırken hakeme kimse bir şey diyebildi mi? Bu kadar aptalca bir kırmızı almak... Bu topçu nasıl yaptı bunu? 11'e 11 olsaydı sonuç farklı olurdu.

"BALIK BAŞTAN KOKAR"

Bir futbol takımı, yönetimin aynasıdır. Takım iyiyse yönetim iyidir. Balık baştan kokar. Galatasaray'da doymuşluk var, aç değiller. Herkes ayağının burnuyla oynuyor. Kimse topa, rakibe girmiyor.

Demek ki Okan Buruk razı. Çıkacak konuşacak. 'Gerekli transferler yapılmadı, bu sene de bizden bir şey beklemeyin' demesi lazımdı. Geçen sene zar zor kurtardılar. Galatasaray yönetimi bu sene fiyasko. Ucuz futbolcu bekliyorlar... Osimhen'i ucuza düşürdüler ya... Bazen hep yek gelir. Bazen zarın biri yere düşer, kaybedersin.

"OSİMHEN YARIN ÖBÜR GÜN GİDECEK"

Hakemlere sesleniyorum. Osimhen'den korkmayın. Kıyakçılık yapmayın. Atmanız gerekiyorsa atın. Osimhen bu Türkiye Ligi'nde, bu Galatasaray'da 'Ben burada bir şey yapamam, ezilirim' diyecek. Yarın öbür gün gidecek.

Bu ligde Osimhen'den iyisi yok. Ama İngiltere'ye, Fransa'ya git, Osimhen'den iyi onlarca adam var. Galatasaray böyle olursa birileri çıkacak parayı verip alacak. Osimhen sakatlansa, atılsa, santrforu yok Galatasaray'ın. Kimi oynatacaksın?

"ICARDİ KALMALIYDI"

Icardi Galatasaray'da kalmalıydı ama ne kadar paraya kalmalıydı? Ölüsü bile geçen sene kaç gol attı? Biraz gazlasan Icardi oynardı... Bazı şeylerine tahammül edecektin, seyirciyle de arası iyi.

"EN AZ ÜÇ TRANSFER LAZIM"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için iyi bir stoper, iyi bir orta saha, iyi bir santrfor. En az üç tane kaliteli futbolcu lazım. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynar da iyi de bir gruba düşersen maymun yaparlar adamı. Zaten transferler gelmezse Osimhen falan gider.

"OSİMHEN'İ ÇIKAR İLK 4'E GİREMEZ"

Osimhen'i bu Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray ilk 4'e giremez. Bu sene lig, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmez.