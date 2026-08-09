Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah transferi ile ilgili spekülasyonlara HT Spor’da cevap verdi: “Devlet kurumlarından Trabzonspor’a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim aldığımız böyle 1 TL para yoktur. Bu, kocaman, ahlaksızca bir yalandır. 3 günde, yaklaşık olarak 550 milyonluk kombine satmışız. Formaları saymıyorum. Transferin şu anda yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı.”

İYİ Kİ BENİ GETİRDİN

“Bu ‘Dünyanın en büyük şehir takımı’ söylemini de taraftarımız Trabzon’da gerçekten gösterdi. Salah da şaşırdı, yani hayran kaldı. ‘İyi ki bizi buraya getirdin, iyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın’ dedi. Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon Euro değil, 50 milyon Euro versen yaptıramazsın. Kalacağı ev, eski Nwakaeme’nin kaldığı ev. İnsanlar herhalde Salah transferinden rahatsızlar, yalanlar uyduruyorlar.”