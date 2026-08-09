Türkiye kariyerinde Kocaelispor'dan Trabzonspor'a kadar birçok kulüpte iz bırakan 47 yaşındaki Ayman Abdelaziz, vatandaşı Mohamed Salah'ın Karadeniz ekibine geçişinin Arap dünyasındaki yankılarını dile getirdi. Akşam'da yer alan habere göre eski orta saha oyuncusu, bu hamlenin spor dünyasında muazzam bir pazarlama ve reklam başarısı olduğuna dikkat çekti.

Salah'ın küresel etkisine vurgu yapan Ayman, "Mohamed Salah kalibresinde bir oyuncuyu kadroya katmak, doğrudan 120 milyon Mısırlının kalbine dokunmak demektir. Mısır halkı ve onu Liverpool döneminden beri adım adım takip eden tüm Arap coğrafyası, bundan böyle Trabzonspor’u destekleyecek ve Süper Lig maçlarını kilitlenerek izleyecektir" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ 3 OYUNCUSUNDAN BİRİ"

Trabzonspor yönetiminin tarihi bir stratejik hamleye imza attığını belirten Ayman Abdelaziz, transferin Türk futboluna katacağı değeri şu sözlerle özetledi:

"Dünyanın aktif en iyi 3 futbolcusundan birinin Süper Lig'e gelmesi kolay kolay tanık olunabilecek bir olay değil. Bu durum Türk liginin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek ve marka değerini tavan yaptıracaktır. Onu her yerde takip eden milyonlarca taraftar kitlesi artık bu ligin izleyicisi olacak. Gerçekten son derece akıllıca bir operasyon."

TÜRK FUTBOLUNUN YABANCI EMEKTARLARINDAN

Türkiye’de Kocaeli, Malatyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını terleten Ayman Abdelaziz, Türk futbolunun unutulmaz yabancı isimleri arasında yer alıyor.

2007-2008 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Mısırlı eski futbolcu, o dönem Sivasspor ile oynanan gergin karşılaşmada İsrailli oyuncu Pini Balili’ye yaptığı sert faul ve ardından yaşanan saha içi tartışmalarla uzun süre spor manşetlerini süslemişti.