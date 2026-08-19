Teknolojinin sunduğu imkânlar ve değişen yaşam dinamikleri, spor salonlarını evlerin salonlarına taşıyor. Hepsiburada tarafından açıklanan 2026’nın ilk 7 aylık satış analizleri, evde egzersiz yapma kültürünün ne denli ivme kazandığını kanıtlar nitelikte. Geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde, egzersiz ekipmanlarına yönelik ilgi rekor seviyelere ulaştı. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ekipman koşu bandı olurken, özellikle Mart ayında bu kategorideki talep geçen yıla oranla %235’lik devasa bir sıçrama gerçekleştirdi.

Farklı Egzersiz Rutinleri Ev Yaşamına Entegre Oldu

Veriler, kullanıcıların yalnızca tek bir spora değil, çok yönlü egzersiz rutinlerine yöneldiğini gösteriyor. 2026’nın ilk 7 ayında öne çıkan kategori artışları şu şekilde sıralandı:

Barfiks ve şınav barları: %82 artış

Pilates ve yoga ekipmanları: %80 artış

Dambıl ve ağırlık plakaları: %79 artış

Mat ve minder çeşitleri: %72 artış

Aylık bazdaki dönemsel dalgalanmalar da dikkat çekici veriler sunuyor. Bahar aylarının gelişiyle birlikte Nisan ayında pilates ve yoga gereçlerine talep %133, egzersiz matlarına ilgi ise %99 yükseldi. Yaz mevsiminin ortasında, Temmuz ayında ise barfiks barları, dambıllar ve ağırlık plakaları yıllık bazda en yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Spor Tekstilinde Şort Rüzgârı: Satışlar İkiye Katlandı

Evdeki hareketlilik, gardıropların da yenilenmesini sağladı. Spor giyim kategorisinde en radikal yükseliş, satışları yaklaşık %100 oranında artan şort kategorisinde kaydedildi. Tüketici tercihlerinde cinsiyet bazlı öne çıkan ürünler ise şunlar oldu:

Kadın tüketiciler: Spor büstiyeri, tayt ve sporcu atleti

Erkek tüketiciler: Spor şortu, futbol tişörtü ve eşofman altı

Sporcu Beslenmesinde Zirvenin Yeni Sahibi: Kreatin

Egzersizlerin ayrılmaz bir parçası olan takviye gıda ve sporcu beslenmesi kategorisi de bu hareketlilikten payını aldı. Genel takviye kategorisinde kolajen tablet en çok satın alınan ürün listesinin başında yer alırken; magnezyum ve çikolata aromalı protein tozları yoğun ilgi gördü.

Sporcu beslenmesi özelinde ise dönemin şampiyonu kreatin oldu. Kreatin takviyeleri %137'lik rekor bir satış artışıyla birinci sıraya yerleşirken, onu %101'lik büyüme oranıyla protein tozları takip etti.