Fenerbahçe'de yeni transferler için çalışmalar sürerken, bir yandan da yabancı kontenjanı nedeniyle kadro daraltma planı devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde yolların ayrılması beklenen üç isim öne çıkıyor.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic için kulüp yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Sağ bek Ognjen Mimovic'in yeniden kiralık gönderilmesi planlanıyor. Bu hamle aynı zamanda U23 kontenjanında da ferahlama yaratacak.

Tecrübeli stoper Rodrigo Becao ile ise sözleşme feshi görüşmeleri devam ediyor.

Öte yandan Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgisini çeken İsmail Yüksek konusunda yönetim net bir tavır aldı. Teknik direktör İsmail Kartalın da desteklediği bu tutum çerçevesinde milli orta sahanın satışı söz konusu değil.

Başkan Aziz Yıldırımın da veto ettiği gelişmeler sonucunda 27 yaşındaki oyuncu yeni sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.



