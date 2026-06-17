Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın başkanlığında yönetim kurulunun görev dağılımının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Transferden sorumlu yöneticiler, listede yer alan isimlere yöneldi. Manchester City’den Nathan Ake için düğmeye basıldı. İngiliz ekibi, yapılan ilk görüşmede olumlu yaklaştı. City’nin Ake’nin transferine izin verdiği öğrenildi. Fenerbahçe, Hollandalı stoper için bonservis pazarlıklarına başladı. 31 yaşındaki stoper için City, 11 milyon Euro veya üstü bir teklif bekliyor. Fener, bu rakamın altına transferi bitirmek istiyor.

DİĞER ADAYLAR BELLİ

Ake'nin menajeriyle yapılan görüşmede senelik 6 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Fenerbahçe’nin stoper transferinde alternatif isimler de belli. Lens ile sözleşmesi biten Malang Sarr ve Atletico Madrid’den Gimenez diğer adaylar. Ancak sarı-lacivertlilerin stoperde önceliği Nathan Ake olacak.