Aziz Yıldırım, göreve gelir gelmez kulübün acil finansal yükünü hafifletmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, vadesi gelen 90 milyon Euro’nun üzerindeki borcun ödenmesi için hazırlanan mali planı devreye soktu. İlk ödemelerle birlikte vadesi gelen borçların yüzde 50’den fazlası kapatıldı. Kulüpten yaklaşık 48 milyon Euro çıktı. 15 Temmuz’a kadar ise 35 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor.

NAKİT AKIŞI RAHATLADI

Sarı-lacivertli yönetim, bu tarihe kadar tüm vadesi gelen borçları kapatarak toplam ödemeyi 90 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Yönetimin hedeflediği transfer hamleleri için ilk büyük engel aşılmış oldu. Bu kritik finansal operasyon sayesinde Fenerbahçe, yaz transfer dönemine daha güçlü bir mali yapı ve rahat bir nakit akışıyla girecek. Mali engellerle ilgili şüpheler ortadan kalktı.

YENİ KAYNAKLAR BULUNDU

Söz konusu finansman kulübün mevcut gelir kalemlerinin artırılması ve yeni kaynakların devreye alınmasıyla sağlandı. Böylece Dortmund’un Gineli golcüsü Guirassy, 42 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli 30 milyon Euro’ya indirilirse transfer edilecek. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olan Aston Villa’nın İngiliz forveti Ollie Watkins pazarlıklarında da yönetimin eli güçlendi.